لاعبان جديدان يعززان قائمة المتتخب المغربي الأولمبي

لاعبان جديدان يعززان قائمة المتتخب المغربي الأولمبي

2023-11-14 / 17:10
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وجه الناخب الوطني عصام الشرعي، الدعوة إلى كل من محمد ناصوح، لاعب بي إس في إيندهوفن الهولندي وياسين واكيلي، لاعب فريق فالفيك الهولندي، للإلتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب المغربي الأولمبي.

ويدخل المنتخب الوطني الأولمبي معسكرا إعداديا استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما بمدينة مورسيا بإسبانيا أمام منتخبي الدانمارك يوم الخميس 16 نونبر 2023 والولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023.

وتدخل المباراتين ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستجرى الصيف المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

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