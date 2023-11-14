سبب غريب وراء إنسحاب خصم المنتخب المغربي من تصفيات المونديال

سبب غريب وراء إنسحاب خصم المنتخب المغربي من تصفيات المونديال

2023-11-14 / 16:34
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فاجأ منتخب إرتيريا الجميع بإعلان إنسحابه من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب المغرب وتنزانيا والكونغو وزامبيا والنيجر.

ووفقا لما أوردته صحيفة “غارديان” البريطانية فإن قرار الإنسحاب إنخذته حكومة البلاد، وذلك خوفا من فرار جماعي للاعبين عند وصولهم إلى المغرب، إذ سبق لهذا المنتخب أن فر منه 10 لاعبين في بوتسوانا خلال تصفيات كأس العالم 2022.

وتم إتخاذ هذا القرار لتفادي تكرار ما وقع في بوتسوانا، علما أن الإتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية أعلنا في بلاغ مشترك عن إنسحاب “خصم أسود الأطلس” من تصفيات كأس العالم، دون أن الكشف عن الأسباب.

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