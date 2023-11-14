بوانو: “السي بنموسى عزيز عليا.. لكن خصو يقدم استقالتو”

2023-11-14 / 16:11
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، على وجود ارتباك في التدبير الحكومي.

وقال بوانو في كلمته بجلسة مناقشة قانون مالية 2024، يومه الثلاثاء، بمجلس النواب، “سأذكر فقط جوج ملفات، مباراة المحامين ناضو الناس حتجو ومن حقهوم، وبدل من اعادتها تم تنظيم مباراة أخرى، ونفس الشيء كيوقع ليوما مع الاساتذة”.

وأضاف بوانو قائلا ” السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جلس سنتين مع التقابات ومضا معاهوم، من بعد جا المرسوم لرئيس الحكومة، ولكن مع الاسف عقد رئيس الحكومة لقاء من نفس النقابات وبحضور نفس الوزير.”

وتابع بوانو بالقول “صراحة السي شكيب عزيز عليا ومبغيتوش يكون فهاد للورطة، والله كنقول حماية لماء وجهه خصو يقدم استقالته”

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‫4 تعليقات

  2. حكومة أخنوش تدفع ثمن الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها حكومة الإخوان تجار الدين و من ضمنهم بوانو و رباعتو.
    حكومة بن كيران هي من اقرت نظام التعاقد و التقاعد و رفع الدعم عن المحروقات.
    بن كيران سبب كل المصاءب التي احلت بنا من غلاء و إضرابات….

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