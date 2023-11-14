إسرائيل: سيطرنا على مباني حكومية تابعة لحما.س

2023-11-14 / 15:52
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

وأكد الجيش في بيان اليوم الثلاثاء أن قواته “استولت على برلمان حماس (المجلس التشريعي) والمبنى الحكومي ومقر الشرطة العسكرية، وكلية هندسة كانت بمثابة معهد لإنتاج وتطوير الأسلحة” وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن تلك المؤسسات الحكومية تستخدم لأغراض عسكرية.

كما أشار إلى أن الجيش أحكم قبضته على منشآت أخرى عثر فيها على أسلحة ومواد تدريبية ودراسية تابعة لحماس. وأضاف “تمت مداهمة مبنى يستخدم كمنشأة إرهابية، ويضم مكاتب الجيش والشرطة التابعة لحماس، ومكاتب المخابرات العسكرية التابعة لحماس أيضا”، وفق زعمه.

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