إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة على طاولة مجلس الحكومة

2023-11-14 / 14:44
6
هبة بريس

ينعقد، يوم غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، والثالث بتطبيق المادة 6 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يليه اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة الموقع بالرباط في 11 يوليوز 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجمارك .. نحو إنشاء منطقة للإزدهار البريدي بالمغرب

الجمارك .. نحو إنشاء منطقة للإزدهار البريدي بالمغرب

2023-11-14 / 18:46
Photo of “الاقتطاعات” من حسابات زبناء CIH…البنك يوضح

“الاقتطاعات” من حسابات زبناء CIH…البنك يوضح

2023-11-14 / 18:28
Photo of قضية “حومة الشوك ” بطنجة.. تأجيل النطق بالحكم الى هذا التاريخ

قضية “حومة الشوك ” بطنجة.. تأجيل النطق بالحكم الى…

2023-11-14 / 15:32
Photo of سرقة محل لـ”صناعة الأسنان” تجر شخصا للاعتقال بطانطان

سرقة محل لـ”صناعة الأسنان” تجر شخصا للاعتقال بطانطان

2023-11-14 / 15:08
Photo of مضيان: نعيش خطوة تاريخية في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

مضيان: نعيش خطوة تاريخية في مسار بناء وتعزيز ركائز…

2023-11-14 / 13:12
Photo of الإنارة الضعيفة في أغلب أحياء المحمدية تغضب الساكنة وسط صمت المنتخبين

الإنارة الضعيفة في أغلب أحياء المحمدية تغضب الساكنة وسط…

2023-11-14 / 12:54
Photo of إضراب الأساتذة.. جمعيات آباء وأمهات تلاميذ بسطات تدق ناقوس الخطر

إضراب الأساتذة.. جمعيات آباء وأمهات تلاميذ بسطات تدق ناقوس…

2023-11-14 / 12:31
Photo of “الأغلبية الحكومية”: مجندون وراء الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية

“الأغلبية الحكومية”: مجندون وراء الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية

2023-11-14 / 12:06
Photo of “الأغلبية الحكومية” تؤكد انخراطها القوي في مسار إصلاح المدرسة العمومية

“الأغلبية الحكومية” تؤكد انخراطها القوي في مسار إصلاح المدرسة…

2023-11-14 / 11:59
Photo of رقم مقلق.. أزيد من 25 ألف طفل مصاب بداء السكري في المغرب

رقم مقلق.. أزيد من 25 ألف طفل مصاب بداء…

2023-11-14 / 11:30

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق