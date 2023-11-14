وزيرة المالية: “قانون مالية 2024 استجابة حقيقية لمطالب المغاربة”
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن قانون المالية لسنة 2024 يجسد استراتيجية ورؤية وهندسة كبيرة، ويبرهن على عزيمة الحكومة للمضي في دينامية اجتماعية واقتصادية لبلادنا .
وقالت الوزيرة في كلمتها بجلسة مناقشة قانون مالية 2024، يومه الثلاثاء، بمجلسةالتواب “ليوما بوجهنا حمر كنقولو بأن هاد القانون استجابة حقيقية لمطالب المواطنين المغاربة.. لأنه كيستند بكل اخلاص للمضامين والتعليمات الملكية وتنزيل التزامات البرنامج الحكومي”.
وأضافت العلوي قائلة “المواطنين فرحانين بالدعم الاجتماعي المباشر وعارفينو وفاهمينو.. اللي محتاج لـ500 درهم فاهم وفرحان وكيقول بلي هادي بداية مهمة جدا.. اللي خصنا نفسرو للمغاربة بأن هندسة الدعم الاجتماعي المباشر صحيحة سليمة ومنصفة وشفافة.. وبغينا نفسرو ليهوم بلي السجل الوطني الموحد هو مكسب كبير، لأنه استثمار سنوات، ليكون الاستهداف منصف وشفاف.” تؤكد الوزيرة
6 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
حكومة فاشله
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
قائلة “المواطنين فرحانين بالدعم الاجتماعي المباشر وعارفينو وفاهمينو.. اللي محتاج لـ500 درهم فاهم وفرحان وكيقول بلي هادي بداية مهمة جدا..
Et dire que ces marionnettes ont fait des écoles supérieures. Chère Madame, vous rigolez ou vous êtes entrain de rêver. Ces clopinettes, plutôt mesurettes font plutôt rire et pitié de vos âneries. Bonne chance quand même !
قبل كل شيء انتم في واد والشعب في آخر. الشعب لا يريد المشاريع ولا يريد الخرجات المجانية والاشهارية. الشعب يقول بالحرف الواحد لا للفساد. انه سرطات ينخر جسم المغاربة وثرواتهم بدون رحمة .لهذا افعلوا ما تشاؤون وقولوا ماتحبون مطالب الشعب هو قتل الفساد واقتلاعه من الحدود والرمي به خارج الوطن لانه لا يستحق العيش بيننا .