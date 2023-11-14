وزيرة المالية: “قانون مالية 2024 استجابة حقيقية لمطالب المغاربة”

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن قانون المالية لسنة 2024 يجسد استراتيجية ورؤية وهندسة كبيرة، ويبرهن على عزيمة الحكومة للمضي في دينامية اجتماعية واقتصادية لبلادنا .

وقالت الوزيرة في كلمتها بجلسة مناقشة قانون مالية 2024، يومه الثلاثاء، بمجلسةالتواب “ليوما بوجهنا حمر كنقولو بأن هاد القانون استجابة حقيقية لمطالب المواطنين المغاربة.. لأنه كيستند بكل اخلاص للمضامين والتعليمات الملكية وتنزيل التزامات البرنامج الحكومي”.

وأضافت العلوي قائلة “المواطنين فرحانين بالدعم الاجتماعي المباشر وعارفينو وفاهمينو.. اللي محتاج لـ500 درهم فاهم وفرحان وكيقول بلي هادي بداية مهمة جدا.. اللي خصنا نفسرو للمغاربة بأن هندسة الدعم الاجتماعي المباشر صحيحة سليمة ومنصفة وشفافة.. وبغينا نفسرو ليهوم بلي السجل الوطني الموحد هو مكسب كبير، لأنه استثمار سنوات، ليكون الاستهداف منصف وشفاف.” تؤكد الوزيرة

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