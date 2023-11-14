تتويج المنتخب المغربي للتيكواندو إناث وصيفا لبطل العالم

توج المنتخب المغربي للتايكواندو إناثا، اليوم الثلاثاء 14 نونبر ، وصيفا لبطل العالم، خلال منافسات كأس العالم للعبة حسب الفرق، المقامة حاليا بمدينة كيونغ بكوريا (14-16 نونبر ).

ونال المنتخب المغربي الميدالية الفضية بعد انهزامه في النهاية أمام منتخب البلد المضيف، بجولتين للا شيء.

وبلغت العناصر الوطنية النهاية بعد تفوقها على منتخب كوت ديفوار في دور ربع النهاية بجولتين لصفر، وتغلبها في نصف النهاية على منتخب المكسيك بجولتين مقابل جولة واحدة.

يذكر أن المنتخب الوطني للإناث يتكون من مريم خلال، وصفية صالح، وفاطمة الزهراء أبوفارس ، وأميمة بوماح .

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