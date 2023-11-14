سفيان ديوب: “متشوق للعب وإظهار إمكانياتي في الملعب”

عبر الوافد الجديد لصفوف المنتخب المغربي، سفيان ديوب، في تصريح لقناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن فخره بالانضمام لمعسكر “الأسود”.

وأضاف ديوب أن تواجده مع المنتخب جاء نتيجة مجهودات وتضحيات كبيرة، قبل أن يؤكد تتبعه لمسار الأسود حيث قال: “رأيت مسار المنتخب المغربي وأنا جد فخور بالانضمام إلى صفوفه، أنه شرف لي ولعائلتي وأنا متشوق للعب وإظهار إمكانياتي في الملعب”.

يذكر أن مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وليد الركراكي، وجه الدعوة إلى لاعب نيس الفرنسي سفيان ديوب لأول مرة لتعزيز صفوف المنتخب المغربي، ضمن استعداداته للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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