السنتيسي: “إجراءات مالية 2024 تؤثر على قفة المواطن ووجبته اليومية”

2023-11-14 / 13:58
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هبة بريس - لبنى ابروك

اعتبر رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أن مشروع قانون مالية 2024 يحمل فرضيات غير واقعية.

وقال السنتيسي في كلمته بجلسة مناقشة قانون مالية 2024، يومه الثلاثاء، “ما هو موقع المواطه البسيط في هذا المشروع?!..إجراءات تؤثر على قفته ووجبته اليومية.. اللحوم البيضاء والحمراء بلغت أسعار لا تطاق ، القطاني وصلت لسعر غير مسبوق، المازوط وليصانص حدث ولا حرج”.

وأكد السنتيسي، على أن قانون المالية ردخ المستهلك للواقع وطبعه مع الغلاء، وبسبب هذا الغلاء أصبح المواطنون يشترون بتقسيط التقسيط، مسترسلا بالقول “ولا المواطن كيشري تخليطة “كيلو مخلط ببي ماطيشة وبصلة وبطاطا”، قبل أن يختم بالقول “أليس مع الإجحاف استهداف الطبقات الفقيرة دائما، اغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، وهذا ليس شعار بل واقع.” يقول النائب البرلماني

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