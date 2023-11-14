الإنارة الضعيفة في أغلب أحياء المحمدية تغضب الساكنة وسط صمت المنتخبين

2023-11-14 / 12:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أينما تنقلت في مدينة المحمدية ليلا، إلا و يسترعي انتباهك ضعف الإنارة في أغلب شوارع المدينة الرئيسية فما بالك بالأزقة الهامشية.

المحمدية تعيش ليلا أسود بسبب ضعف الإنارة الكافية و بسبب غيابها في بعض المناطق رغم أنها في وسط المدينة، مما بات يطرح أكثر من علامة استفهام.

و طالبت الساكنة وفق تصريحات عدد منهم لهبة بريس بضرورة تحرك المجلس الجماعي المنتخب لحل إشكالية ضعف الإنارة بالمدينة خاصة أنها مازالت تعتمد على إنارة رديئة و متقادمة عكس باقي المدن التي شرعت في تطوير إنارتها العمومية باستعمال مصابيح من جيل جديد.

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