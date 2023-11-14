الكاف يكشف برنامج مباريات الوداد الرياضي ونهضة بركان

الكاف يكشف برنامج مباريات الوداد الرياضي ونهضة بركان

2023-11-14 / 12:30
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراتي الوداد الرياضي في الجولتين الأولى والثانية في مسابقة عصبة أبطال إفريقيا وكذا النهضة البركانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسيواجه فريق الوداد الرياضي برسم الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جوانينغ غالاكسي البوتسواني يوم السبت 25 نونبر على أرضية الملعب الكبير لمراكش، فيما سيواجه في الجولة الثانية أسيك ميموزا الإيفواري يوم السبت 2 دجنبر القادم.

أما ممثل المغرب في كأس الكونفدرالية النهضة البركانية فسيخوض الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي يوم الأحد 26 نونبر على أرضية الملعب البلدي ببركان، على أن يلعب الجولة الثانية أمام الملعب المالي يوم الأحد 3 دجنبر على أرضية ملعب 26 مارس بباماكو.

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