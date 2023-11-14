لطيفة التونسية: تلقيت تهديدا بسبب أغنية “إلى طغاة العالم”

2023-11-14 / 11:17
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هبة بريس

كشفت المطربة التونسية لطيفة عن تعرضها للتهديد من المنصات العالمية بسبب أغنية أطلقتها قبل سنوات، ولكنها قررت أن تعيد نشرها مرة أخرى.

وذكرت الفنانة لطيفة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”، تحدثت فيه عما يحدث في غزة، ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية.

و أشارت إلى كونها قدمت من قبل أغنية “إلى طغاة العالم”، لكنها تعرضت إلى تهديدات من قبل المنصات العالمية، ومن بينها منصة “تيك توك”، حيث منعوا الأغنية وهددت المنصات بإغلاق الأغاني والحسابات الخاصة بالمطربة التونسية.

لطيفة تابعت حديثها في مقطع الفيديو حول ما تربت عليه في تونس، والدعم الكامل الذي يتم تجاه القضية الفلسطينية، والجميع رأى ما حدث بعد القصف.

كما شددت على أن الفن سلاح مدني، واستشهدت بما كانت تفعله كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وجولاتها الغنائية بعد نكسة 67، تلك الجولات التي كانت توجه العائد الخاص بها لصالح دعم المجهود الحربي في مصر.

لطيفة علقت على الفيديو الخاص بها قائلة “كل فنان حر في مواقفه.. لكن في النهاية احنا كلنا فنانين وأكيد بداخلنا حب كبير للإنسانية وللبشرية.. ومفيش فنان مش حساس.. وكل فنان محترم في مبادئه وقيمه”.

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