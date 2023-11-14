نتنياهو: إن لم نهزم “حماس” فإن أوروبا وأمريكا ستكونان التاليتين

2023-11-14 / 11:04
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هبة بريس - وكالات

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم تهزم حركة “حماس”، فإن “أوروبا والولايات المتحدة ستكونان التاليتين”.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، شدد نتنياهو على “أننا بحاجة إلى النصر ليس فقط من أجل أنفسنا، ولكن من أجل الشرق الأوسط، من أجل جيراننا العرب، من أجل سكان غزة الذين وقعوا في قبضة هذا الطغيان الأسود الذي كان قاسيا عليهم ولم يجلب لهم سوى سفك الدماء، والفقر والبؤس. نحن بحاجة للفوز لحماية إسرائيل والشرق الأوسط”.

وقال إن “نضالنا هو نضالكم”، مؤكدا أنه “لا بديل عن النصر”.

وأضاف: “يجب على قوى الحضارة أن تهزم هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر. كل أمريكي، كل دولة متحضرة ستكون في خطر. يجب أن نحقق نصرا كاملا”.

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‫22 تعليقات

  1. أنتم والغرب وامريكا كلكم ارهابيون ومستعمرون الله ينتقم منكم الارض للفلسطينيين انتم دوله احتلال يا ثهاينه يا قتله الانبياء ستبقون مشردين الى يوم القيامه .

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  2. يتمنون سقوط غزة، وانكسار شوكة القسام ليثبتوا صحة نظرياتهم الميتة، وتأصيلاتهم الهشة، وعقيدتهم المنطوية على انحراف فهم معاني الولاء والبراء.
    يا هؤلاء: عليكم أن تنتظروا طويلاً، فالمسيرة مضت لله، وانتصاراً لمسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطلباً لثأر الوقوع في عرضه الشريف، واستجابة لندائه بوجوب فك العاني، وصيانة حرمة الحرائر، ومن قام لهذه المقاصد العظيمة فإنه والله وبالله وتالله لينصرنه الله نصراً عظيماً مباركاً. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

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