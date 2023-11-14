نتنياهو: إن لم نهزم “حماس” فإن أوروبا وأمريكا ستكونان التاليتين
هبة بريس - وكالات
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم تهزم حركة “حماس”، فإن “أوروبا والولايات المتحدة ستكونان التاليتين”.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، شدد نتنياهو على “أننا بحاجة إلى النصر ليس فقط من أجل أنفسنا، ولكن من أجل الشرق الأوسط، من أجل جيراننا العرب، من أجل سكان غزة الذين وقعوا في قبضة هذا الطغيان الأسود الذي كان قاسيا عليهم ولم يجلب لهم سوى سفك الدماء، والفقر والبؤس. نحن بحاجة للفوز لحماية إسرائيل والشرق الأوسط”.
وقال إن “نضالنا هو نضالكم”، مؤكدا أنه “لا بديل عن النصر”.
وأضاف: “يجب على قوى الحضارة أن تهزم هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر. كل أمريكي، كل دولة متحضرة ستكون في خطر. يجب أن نحقق نصرا كاملا”.
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5 تعليقات
لأن اروبا وأمريكا هي من رحلتك الى فلسطين المحتلة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
خطاب المهزوم،الفاشل المتاكد بانه هو اللص والسارق، وان كل نما ينويه هو يقوله على حماس التي تمثل الشعب الفلسطيني والتي اختارها في انتخابات نزيهة، والدول التي تدعي الديمقراطية هي التي نصبت هناك السلطة الفلسطينية بمساعدة الخونة العرب، والنصر لحماس التي هدفها تحرير فلسطين من النازيين التي زرعتهم الدول الاستعمارية، والنصر بإذن الله للمجاهدين ولفلسطين، والخزي والعار للمتخاذلين المنبطخين
إذآ لم تستحيي فقل ما شئت. يهدد الغرب بأسره من حقارة ونذالة وهمجية الصهاينة المطرودين من الدول الغربية. الشعوب الحرة أدركت حقيقتكم المقرفة والمقززة.
ليس هناك اكثر همجية منك ايها الهمجي
ليس هناك اكثر وقاحة وسفك الدماء منك
اكبر الصهاينة اجراما ، سفكت دماء الاطفال و النساء تحت المظلة الامريكية ايها الوقح
لكن الايام بيننا و التاريخ له ذاكرة