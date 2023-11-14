جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نواحي تزنيت

2023-11-14 / 10:55
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هبة بريس - تزنيت

شهدت الطريق الرالطة بين تزنيت وكلميم صباح يومه الثلاثاء، حادث سير خطير.

وحسب مصدر محلي، فقد وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة من الحجم الكبير.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن تسجيل العشرات من الجرحى الذين تم نقلهم على وجه السرعة الى المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات اللازمة.

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تعليق واحد

  1. السرعة التهور وتناول المخدرات والخمور هي سبب الحوادث في بلدنا وللأسف الأبرياء يكونون ضحية .

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