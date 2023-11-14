وفاة رئيس الرجاء الرياضي السابق عبد القادر الرتناني

وفاة رئيس الرجاء الرياضي السابق عبد القادر الرتناني

2023-11-14 / 10:28
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توفي، مساء أمس الإثنين 13 نونبر ، عبد القادر الرتناني، رئيس فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية وصاحب دار نشر، والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، عن عمر يناهز 78 سنة.

ويعد عبد القادر الرتناني، أحد أبرز الرؤساء في تاريخ الرجاء الرياضي في حقبة الثمانينيات، حيث يعتبر الرجل أول من توج الفريق في عهده بلقب البطولة الوطنية لموسم 1989، وأول من دشن سلسلة الألقاب الإفريقية بفوز الرجاء في عهده بأول لقب أفريقي.

وخلد الرتناني اسمه أيضا في سجل الرجاء الذهبي، باعتباره أول رئيس في المغرب يوقع عقد احتضان حمل بموجبه الفريق الأخضر علامة تجارية على أقمصة لاعبيه، وكانت أول تجربة إستشهار في المغرب آنذاك.

وسيوارى جثمان الراحل في مدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر.

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