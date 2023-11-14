وفاة الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني

2023-11-14 / 10:36
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هبة بريس

أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيس المجلس الاستشاري السابق لحقوق الإنسان والسفير السابق، أحمد حرزني.

ولفظ السفير السابق، أنفاسه الأخيرة، ليلة الاثنين الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع مرض العضال.

وولد أحمد حرزني في عام 1948 بمدينة كرسيف.

وعين رئيساً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عام 2007 من قبل الملك محمد السادس، خلفًا للراحل إدريس بنزكري.

وفي فبراير من عام 2016، عينه الملك سفيرًا متجولًا للمملكة المغربية خلال المجلس الوزاري المنعقد بالعيون، حيث تم تكليفه بالملف الحقوقي وتمثيل المملكة على الساحة الدولية.

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تعليق واحد

  1. رحم الفقيد واسكنه فسيح جناته كان رجلا طيبا تعازيا الخاصة لأسرة الفقيد حرزني واخوتي وأصدقائي ببوحرازن الشامخة…

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