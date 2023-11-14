وفاة الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني

2023-11-14 / 10:36
0
هبة بريس

أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة رئيس المجلس الاستشاري السابق لحقوق الإنسان والسفير السابق، أحمد حرزني.

ولفظ السفير السابق، أنفاسه الأخيرة، ليلة الاثنين الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع مرض العضال.

وولد أحمد حرزني في عام 1948 بمدينة كرسيف.

وعين رئيساً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عام 2007 من قبل الملك محمد السادس، خلفًا للراحل إدريس بنزكري.

وفي فبراير من عام 2016، عينه الملك سفيرًا متجولًا للمملكة المغربية خلال المجلس الوزاري المنعقد بالعيون، حيث تم تكليفه بالملف الحقوقي وتمثيل المملكة على الساحة الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإنارة الضعيفة في أغلب أحياء المحمدية تغضب الساكنة وسط صمت المنتخبين

الإنارة الضعيفة في أغلب أحياء المحمدية تغضب الساكنة وسط…

2023-11-14 / 12:54
Photo of جمعيات آباء وأمهات تلاميذ بسطات تدق ناقوس الخطر وتحتج غدا الأربعاء

جمعيات آباء وأمهات تلاميذ بسطات تدق ناقوس الخطر وتحتج…

2023-11-14 / 12:31
Photo of “الأغلبية الحكومية”: مجندون وراء الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية

“الأغلبية الحكومية”: مجندون وراء الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية

2023-11-14 / 12:06
Photo of “الأغلبية الحكومية” تؤكد انخراطها القوي في مسار إصلاح المدرسة العمومي

“الأغلبية الحكومية” تؤكد انخراطها القوي في مسار إصلاح المدرسة…

2023-11-14 / 11:59
Photo of رقم مقلق.. أزيد من 25 ألف طفل مصاب بداء السكري في المغرب

رقم مقلق.. أزيد من 25 ألف طفل مصاب بداء…

2023-11-14 / 11:30
Photo of إطلاق النار بأولاد التايمة وإصابة حامل سلاح أبيض

إطلاق النار بأولاد التايمة وإصابة حامل سلاح أبيض

2023-11-14 / 09:41
Photo of طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 173 الف قرص طبي مخدر

طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 173 الف…

2023-11-14 / 09:30
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-14 / 09:10
Photo of “ضمانة” أخنوش للأساتذة ينسفها وهبي ..جرأة أم تهور ؟

“ضمانة” أخنوش للأساتذة ينسفها وهبي ..جرأة أم تهور ؟

2023-11-14 / 01:08
Photo of تازة.. درك وادي أمليل يضع حدا لتاجر مخدرات مبحوث عنه وطنيا

تازة.. درك وادي أمليل يضع حدا لتاجر مخدرات مبحوث…

2023-11-13 / 23:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق