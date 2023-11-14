الركراكي يفتح معسكر المنتخب أمام وسائل الإعلام

الركراكي يفتح معسكر المنتخب أمام وسائل الإعلام

2023-11-14 / 10:20
0

برمج مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لمدة 15 دقيقة الأولى وذلك يوم الخميس 16 نونبر الجاري، بداية من الساعة السادسة والربع مساء، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني، أمس الإثنين، أول حصة تدريبية بالمركز الرياضي، حيث ركز فيها وليد الركراكي، على إزالة العياء مع بعض التمارين القصيرة.

يذكر أن الناخب الوطني وجه الدعوة لكل من جواد ياميق، مدافع فريق الوحدة السعودي، وبنجامين بوشواري، لاعب خط وسط فريق سانت إتيان الفرنسي، للانضمام إلى التجمع الإعدادي، الذي يخوضه “أسود الأطلس” تحسبا للمباراة التي ستجمعهم يوم الثلاثاء 21 نونبر بالمنتخب التنزاني بدار السلام، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكاف يكشف برنامج مباريات الوداد الرياضي ونهضة بركان

الكاف يكشف برنامج مباريات الوداد الرياضي ونهضة بركان

2023-11-14 / 12:30
Photo of وفاة رئيس الرجاء الرياضي السابق عبد القادر الرتناني

وفاة رئيس الرجاء الرياضي السابق عبد القادر الرتناني

2023-11-14 / 10:28
Photo of سداسية شبان المغرب ترعب المنتخب الجزائري قبل موقعة الأربعاء بينهما

سداسية شبان المغرب ترعب المنتخب الجزائري قبل موقعة الأربعاء…

2023-11-14 / 09:19
Photo of ” الركراكي”يحدث تغيرات على القائمة في اول حصة تدريبية

” الركراكي”يحدث تغيرات على القائمة في اول حصة تدريبية

2023-11-13 / 20:49
Photo of بسبب تدوينته عن “نتانياهو”.. اتحاد التنس الإنكليزي يقيل “وسيم حق”

بسبب تدوينته عن “نتانياهو”.. اتحاد التنس الإنكليزي يقيل “وسيم…

2023-11-13 / 20:20
Photo of رياض محرز يستفز ياسين بونو ويصرح: “أنا الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية”

رياض محرز يستفز ياسين بونو ويصرح: “أنا الأحق بالكرة…

2023-11-13 / 20:19
Photo of تصفيات المونديال.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

تصفيات المونديال.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات…

2023-11-13 / 20:06
Photo of الركراكي يضيف لاعبا جديدا لقائمة المنتخب المغربي

الركراكي يضيف لاعبا جديدا لقائمة المنتخب المغربي

2023-11-13 / 18:22
Photo of عرض جديد يُقرب عبد الرزاق حمد الله من مغادرة إتحاد جدة

عرض جديد يُقرب عبد الرزاق حمد الله من مغادرة…

2023-11-13 / 17:45
Photo of المنتخب المغربي يحقق فوزا “كاسحا” أمام ليبيا في دوري إتحاد شمال أفريقيا

المنتخب المغربي يحقق فوزا “كاسحا” أمام ليبيا في دوري…

2023-11-13 / 16:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق