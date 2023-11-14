الركراكي يفتح معسكر المنتخب أمام وسائل الإعلام

برمج مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لمدة 15 دقيقة الأولى وذلك يوم الخميس 16 نونبر الجاري، بداية من الساعة السادسة والربع مساء، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني، أمس الإثنين، أول حصة تدريبية بالمركز الرياضي، حيث ركز فيها وليد الركراكي، على إزالة العياء مع بعض التمارين القصيرة.

يذكر أن الناخب الوطني وجه الدعوة لكل من جواد ياميق، مدافع فريق الوحدة السعودي، وبنجامين بوشواري، لاعب خط وسط فريق سانت إتيان الفرنسي، للانضمام إلى التجمع الإعدادي، الذي يخوضه “أسود الأطلس” تحسبا للمباراة التي ستجمعهم يوم الثلاثاء 21 نونبر بالمنتخب التنزاني بدار السلام، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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