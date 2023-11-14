طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 173 الف قرص طبي مخدر

2023-11-14 / 09:30
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الاثنين 13 نونبر الجاري، من إجهاض محاولة لتهريب 173 ألف و650 قرص مخدر على متن شاحنة مسجلة بالخارج، كانت قادمة من أحد الموانئ الأوروبية.

وقد أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية عن ضبط شاحنة لنقل الحقائب والسلع غير المرفوقة بأصحابها، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية، حيث تم العثور بداخلها على شحنة من الأقراص المهلوسة، تتوزع ما بين 44.250 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و 110.000 قرص من مخدر الإكستاري و19400 قرص من نوع “ترانكيمازين”، كانت ملفوفة بعناية داخل آلات وأجهزة منزلية.

وقد تم إخضاع سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي مقيم بالخارج، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات، فضلا عن رصد مسالك ومسارات تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك، في مختلف المنافذ الحدودية للمملكة، بغرض مكافحة وإجهاض جميع محاولات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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