سداسية شبان المغرب ترعب المنتخب الجزائري قبل موقعة الأربعاء بينهما
هبة بريس ـ رياضة
تمكن شبان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من دك شباك المنتخب الليبي في افتتاح مباريات بطولة شمال أفريقيا لفئة أقل من 20 سنة و ذلك بسداسية نظيفة.
هاته النتيجة الكبيرة وضعت أشبال الأطلس في صدارة البطولة في انتظار ثاني المباريات و التي ستجرى غدا الأربعاء بين المنتخب المغربي و خصمه الجزائري.
هذا و أثارت الحصة الكبيرة التي فاز بها المنتخب المغربي مخاوف مدرب المنتخب الجزائري الذي انهزم في أولى مبارياته أمام البلد المنظم تونس بأربعة أهداف لاثنين.
و تجدر الإشارة إلى أن لقاء المغرب و الجزائر لفئة أقل من 20 سنة سيجرى بعد ظهر يوم غد الأربعاء و بالضبط بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب فرحات حشاد بأريانة بتونس العاصمة.
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6 تعليقات
بالتوفيق والنجاح لأشبال الأطلس..
المنتخب الوطني المغربي أقل من 20 سنة منتخب مرعب حقا ..
مربوحة للمنتخب الوطني المغربي..
على المنتخب الوطني المغربي سحق خصمه الجزائري..
موفقين ان شاء الله تعالى..
يجب عليهم التغلب على المنتخب الجزائري..