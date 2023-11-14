سداسية شبان المغرب ترعب المنتخب الجزائري قبل موقعة الأربعاء بينهما

2023-11-14 / 09:19
6
هبة بريس ـ رياضة

تمكن شبان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من دك شباك المنتخب الليبي في افتتاح مباريات بطولة شمال أفريقيا لفئة أقل من 20 سنة و ذلك بسداسية نظيفة.

هاته النتيجة الكبيرة وضعت أشبال الأطلس في صدارة البطولة في انتظار ثاني المباريات و التي ستجرى غدا الأربعاء بين المنتخب المغربي و خصمه الجزائري.

هذا و أثارت الحصة الكبيرة التي فاز بها المنتخب المغربي مخاوف مدرب المنتخب الجزائري الذي انهزم في أولى مبارياته أمام البلد المنظم تونس بأربعة أهداف لاثنين.

و تجدر الإشارة إلى أن لقاء المغرب و الجزائر لفئة أقل من 20 سنة سيجرى بعد ظهر يوم غد الأربعاء و بالضبط بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب فرحات حشاد بأريانة بتونس العاصمة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة رئيس الرجاء الرياضي السابق عبد القادر الرتناني

وفاة رئيس الرجاء الرياضي السابق عبد القادر الرتناني

2023-11-14 / 10:28
Photo of الركراكي يفتح معسكر المنتخب أمام وسائل الإعلام

الركراكي يفتح معسكر المنتخب أمام وسائل الإعلام

2023-11-14 / 10:20
Photo of ” الركراكي”يحدث تغيرات على القائمة في اول حصة تدريبية

” الركراكي”يحدث تغيرات على القائمة في اول حصة تدريبية

2023-11-13 / 20:49
Photo of بسبب تدوينته عن “نتانياهو”.. اتحاد التنس الإنكليزي يقيل “وسيم حق”

بسبب تدوينته عن “نتانياهو”.. اتحاد التنس الإنكليزي يقيل “وسيم…

2023-11-13 / 20:20
Photo of رياض محرز يستفز ياسين بونو ويصرح: “أنا الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية”

رياض محرز يستفز ياسين بونو ويصرح: “أنا الأحق بالكرة…

2023-11-13 / 20:19
Photo of تصفيات المونديال.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

تصفيات المونديال.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات…

2023-11-13 / 20:06
Photo of الركراكي يضيف لاعبا جديدا لقائمة المنتخب المغربي

الركراكي يضيف لاعبا جديدا لقائمة المنتخب المغربي

2023-11-13 / 18:22
Photo of عرض جديد يُقرب عبد الرزاق حمد الله من مغادرة إتحاد جدة

عرض جديد يُقرب عبد الرزاق حمد الله من مغادرة…

2023-11-13 / 17:45
Photo of المنتخب المغربي يحقق فوزا “كاسحا” أمام ليبيا في دوري إتحاد شمال أفريقيا

المنتخب المغربي يحقق فوزا “كاسحا” أمام ليبيا في دوري…

2023-11-13 / 16:01
Photo of الدوري الأفريقي يُنعش خزينة الوداد الرياضي بمداخيل كبيرة

الدوري الأفريقي يُنعش خزينة الوداد الرياضي بمداخيل كبيرة

2023-11-13 / 15:18

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق