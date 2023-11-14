سداسية شبان المغرب ترعب المنتخب الجزائري قبل موقعة الأربعاء بينهما

هبة بريس ـ رياضة

تمكن شبان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من دك شباك المنتخب الليبي في افتتاح مباريات بطولة شمال أفريقيا لفئة أقل من 20 سنة و ذلك بسداسية نظيفة.

هاته النتيجة الكبيرة وضعت أشبال الأطلس في صدارة البطولة في انتظار ثاني المباريات و التي ستجرى غدا الأربعاء بين المنتخب المغربي و خصمه الجزائري.

هذا و أثارت الحصة الكبيرة التي فاز بها المنتخب المغربي مخاوف مدرب المنتخب الجزائري الذي انهزم في أولى مبارياته أمام البلد المنظم تونس بأربعة أهداف لاثنين.

و تجدر الإشارة إلى أن لقاء المغرب و الجزائر لفئة أقل من 20 سنة سيجرى بعد ظهر يوم غد الأربعاء و بالضبط بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب فرحات حشاد بأريانة بتونس العاصمة.

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