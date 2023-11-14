طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات، وذلك خلال الليل والصباح.
وستبقى درجات الحرارة مرتفعة مع طقس نسبيا حار بالأقاليم الجنوبية وسوس والسهول غرب الأطلس. ويرتقب تشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية فوق شمال سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء صافية إلى قليلة السحب في مجموع أرجاء المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و24 درجة بكل من السهول الوسطى، ومنطقة سوس والجنوب. وستكون ما بين 13 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وهائجا شمال طرفاية وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.
6 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
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قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »..
الماء مادة حيوية أساسية فلنحافظ عليه جميعا..