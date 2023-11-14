إطلاق النار بأولاد التايمة وإصابة حامل سلاح أبيض

ع اللطيف بركة - هبة بريس

اضطر شرطي إلى إطلاق النار من سلاحه الوظيفي، ليلة أمس الاثنين ، لإيقاف شخص كان يهدد حياة المواطنين وعناصر الأمن للخطر بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وفور اخطارها بوجود شخص ” هائج” على مستوى حي المويسات وسط المدينة، إنتقلت الى المكان فرقة للشرطة القضائية من أجل التدخل، لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية ويحوز سلاحين أبيضين، عبارة عن سيوف، حيث كان يهدد حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر كبير، بعد إصابة شرطي بجروح ،وهو ما استدعى إطلاق ثلاث رصاصات على ساقيه وقت عملية توقيفه، ونقله رفقة الشرطي للإستشفاء .

وليست هذه هي المرة الأولى بأولاد التايمة يتم إطلاق الرصاص على جانحين، بل أن الوضع تكرر لعدة مرات خلال السنوات الماضية، بسبب تنامي الجريمة وخطر أشخاص جانحين، ولعل حالة الهيجان التي يصاب بها هؤلاء الجانحين تستدعي البحث والتحقيق من دخول مؤثرات عقلية الى المدينة وترويجها بين الشباب، واصابع الاتهام توجه إلى أحد مروجي تلك السموم بحي الكرسي الملقب ب ” البهيج” .

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