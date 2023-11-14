أخنوش للأساتذة المضربين : ديرو النية ورجعو تخدمو وسنحل الإشكالات المطروحة
حث أخنوش الأساتذة المضربين على العودة إلى المدارس لاستئناف الدراسة، مبرزا استعداد الحكومة للاستماع لمختلف مطالبهم. وأشار إلى أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم الوصول إلى الحلول، وفق إمكانيات الدولة.
أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الاثنين، في اجتماع الأغلبية الحكومية، إلى جانب كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، وبحضور أزيد من 250 من النواب والمستشارين البرلمانيين للأغلبية، أكد حسن نية الحكومة التي يرأسها لتجاوز أزمة الإضرابات، معتبرا أن النقاط الخلافية في النظام الأساسي الجديد قابلة للنقاش والحل.
وأشار أنه سيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم التوصل إلى حلول، تنسجم مع إمكانيات الدولة.
وأضاف أنه شكل لجنة مكونة من كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لحل الإشكاليات المطروحة بشأن هذا الملف.
17 تعليقات
لا تقة في اولاد عتيقة.
حكومة لاتهتم الا بالكبار الحل يبدأ من سحب النظام المشروم لأنه صيغ على مقاس الكبار ومن انجاز وليدات فرنسا تحت اشراف وزير فرنسي الحل يبدأ من زيادة اجور الصغار الذين يشتغلون في الميدان أساتذة التدريس لماذا تنعمون على الكبار بتعويضات دسمة والمعلم الهراوة ماهذا من درس الوزير من درس القاضي من درس السفير من درس الطبيب من الأولى بالاهتمام المعلم ام البرلماني المعلم اصبح سخرية المجتمع بسبب تجاهلكم المتعمدة الحل بسيط الانتباه للبسطاء من الاجراء
الناس تريد حلول آنية فورية لا كلام للاستهلاك المعلم اصبح مجال للسخرية بسبب تجاهله وتهميشه انتم تهتمون فقط بمصالح الكبار أين الزيادة في الأجور أين 2500 درهم حددوا تاريخ يناسبكم لرجمكم بالحجارة تكذبون على الشعب الحل بسيط سحب قانون النظام الأساسي فورا وتنزيل قانون اساسي من إنتاج مغربي يعالج مشاكل الصغار الصغار الصغار أساتذة التدريس لا زيادة الشحمة فاصحابكم فقط الناس تنظر تنزيل زيادة اجور البسطاء فورية اما كلام البوق فمكانه السوق
ههعع النية يديروها مع الحية و ميديروهاش معاك انت
الضمير الاعلامي…اساس تقدماالامم وبروز شعب واعي
دير النية فالحية الحماق هذا. انكشف الغطاء ماكاين غير النضال هذا موسم النضال إلى أن يرفع الظلم بإذن الله. نوكل الله وندعوه هو القادر على قهر المفسدين حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعلم النوايا إلا الله ما لايأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال الحل أكيد الرضوخ في نهاية المطاف والجلوس للطاولة في المطالب واقعية وليست مستحيلة..
حسن النية من جهة الحكومة يبدأ بسحب النظام الأساسي اولا وثانيا الوعود الكلامية لم يعد احد يصدقها ..
الأساتذة يريدون إسقاط النظام الأساسي ثم الاستجابة الفورية للملفات العالقة..
نأمل أن يتم حل النزاعات بشكل بناء لضمان استمرار التعليم. حيت التلاميذ هم الضحايا..
الحكومة ستقرر سحب نظام الأساسي للتعبير عن حسن النية..
يجب على الحكومة النزول لطاولة الحوار ..
النية في الحقيقة حاليا !!! صدقت غير مع السي الركراكي
دار معاه الشعب النية
ولم يلقى منه سوى رقع اسعار المحروقات الى اليوم في الوقت الذي تعرف فيه انخفاصا على المستوى العالمي
الفاسدون لا يؤمنون بالنية ولا بالاخلاق ولا بالمبادىء ولو كانو كذالك لعاش الشعب في رفاهية
parce que nta khadam baniya ta pas de figure
لا تيقة في عتيقة ما فيك تيقة انت غدرت الشعب المغربي فين غادي ايبانو ليك الاساتدة
إلى أن يتم التوصل …..متى !