أخنوش للأساتذة المضربين : ديرو النية ورجعو تخدمو وسنحل الإشكالات المطروحة

2023-11-14 / 01:13
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هبة بريس _ الرباط

حث أخنوش الأساتذة المضربين على العودة إلى المدارس لاستئناف الدراسة، مبرزا استعداد الحكومة للاستماع لمختلف مطالبهم. وأشار إلى أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم الوصول إلى الحلول، وفق إمكانيات الدولة.

أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الاثنين، في اجتماع الأغلبية الحكومية، إلى جانب كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، وبحضور أزيد من 250 من النواب والمستشارين البرلمانيين للأغلبية، أكد حسن نية الحكومة التي يرأسها لتجاوز أزمة الإضرابات، معتبرا أن النقاط الخلافية في النظام الأساسي الجديد قابلة للنقاش والحل.

وأشار أنه سيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم التوصل إلى حلول، تنسجم مع إمكانيات الدولة.

وأضاف أنه شكل لجنة مكونة من كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لحل الإشكاليات المطروحة بشأن هذا الملف.

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