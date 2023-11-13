أخنوش …تحولات سيعرفها المجتمع المغربي بفضل ” الدعم الاجتماعي “
أكدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال لقاء الأغلبية الحكومية، المنظم مساء اليوم الاثنين بالرباط، على النتائج الملموسة لحكومته في تنزيل السياسات العمومية خلال السنتين الأولييْن من ولايتها.
وبشر رئيس الحكومة والأغلبية، في كلمته بما وصفه بالتحولات التي سيعرفها المجتمع المغربي بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ناسبا الفضل فيه للملك محمد السادس، وموضحا أنه يستهدف الأسر المغربية، حيث ربط بين التعليم والأسرة والصحة والأسرة والدعم الاجتماعي والأسرة.
وذكر أخنوش، بأن الحكومة ستشرع في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية هذه السنة، مشددا على أن جلالة الملك محمد السادس، هو مهندسه.
وأوضح أن الاستفادة من هذا الدعم، ستكون للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، من لهم أبناء، وحتى الأسر التي ليس لديها أبناء، وتوجد في وضعية فقر أو هشاشة ستستفيد كذلك من هذا الدعم الاجتماعي المباشر، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد (وحصولها على العتبة)، علما أن الأطفال ممن يوجدون في وضعية إعاقة سيحصلون على دعم أكبر.
وأكد أن أقل دعم موجه للأسر سيكون هو 500 درهم، ويمكن أن يتجاوز 1.000 درهم شهريا في بعض الحالات.
7 تعليقات
تفقير الشعب والضحك على الدقون اين هي الصناعة وجلب الاستتمار لننهض كباقي الدول المتقدمة اين هي فرص الشغل
طريقة حساب الموشر تحرم الكثير من الأسر المعوزةة المكونة من فرد أو أكثر من الدعم اذا يفترض اان تكون الأسرة مكونة من عدة أشخاص كي تستفيد. كما انه ليست هناك عدالة بين الجهات وبين القروي حضري
المعاملات االترجيحية غير عادلة
الدعم الحقيقي هو تخفيض اسعار المحروقات وباقي السلع وبقاء دعم البوتان والمواد الاساسية
اما مايسمونه الدعم الاجتماعي فهو مجرد الضحك على الشعب
سيستفيد القلة القليلة جدا من الف الى خمسمائة درهم لكن ذالك سيدفعه بقية الشعب عند رفع الدعم على البوتان
يضحكون على الذقون لعنة الله عليهم
تتيتغلاو على عبدالله 500دره اش بخيت دير فهد لغل لكين
فضل الدعم الاجتماعي المرتكز أساسا على الرفع من الضرائب سيلحق الطبقة المتوسطة بالطبقة الهشة. واقتصديا عند إزاحة الطبقة المتوسطة سينخفض مستوى الطلب وبالتالي انخفاض مدخول الضرائب الممولة للبرنامج فالفشل هو الآتي.
500درهم الضحك على الدقون مادا سيفعل هدا المبلغ يمكن كما يقول اجدادنا شري بيه حبل اقج راسك واحد ضارب المليارات فالمحروقات اكيضحك على المغاربة بجوج فرنك ادا لم تستحيي فافعل ماشءت
التحولات التي ستقع داخل المجتمع المغربي بفضل الدعم الاجتماعي راجع لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. المطلوب منكم الإخلاص في العمل.