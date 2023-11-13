أخنوش : أضمن الحل .. وعلى الأساتذة العودة إلى التدريس

هبة بريس _ الرباط

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسالة طمأنة مباشرة إلى الأساتذة المضربين، مؤكدا حسن نية حكومته لتجاوز أزمة الإضرابات المستمرة منذ أزيد من شهر.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال اجتماع الأغلبية المنعقد مساء اليوم الاثنين بالرباط، أنه شكل لجنة مكونة من كل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لحل الإشكاليات المطروحة بهذا الشأن.

وحث رئيس الأغلبية الأساتذة إلى العودة إلى أقسامهم، مؤكدا استعداد الحكومة للاستماع لمختلف مطالبهم. وأضاف أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم الوصول إلى الحلول، وفقا لإمكانيات الدولة.

وشدد أخنوش، على ضرورة عودة التلاميذ إلى الدراسة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما دفع الحكومة إلى تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا.

كما أشاد بالوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، وقال إنه قام بمجهود كبير من أجل إصلاح منظومة التعليم بتشاور مع النقابات، معتبرا أن النقاط التي تشكل محل خلاف في النظام الأساسي الجديد قابلة للنقاش.

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