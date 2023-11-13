أخنوش : أضمن الحل .. وعلى الأساتذة العودة إلى التدريس

2023-11-13 / 21:20
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هبة بريس _ الرباط

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسالة طمأنة مباشرة إلى الأساتذة المضربين، مؤكدا حسن نية حكومته لتجاوز أزمة الإضرابات المستمرة منذ أزيد من شهر.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال اجتماع الأغلبية المنعقد مساء اليوم الاثنين بالرباط، أنه شكل لجنة مكونة من كل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لحل الإشكاليات المطروحة بهذا الشأن.

وحث رئيس الأغلبية الأساتذة إلى العودة إلى أقسامهم، مؤكدا استعداد الحكومة للاستماع لمختلف مطالبهم. وأضاف أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع مجريات باقي الاجتماعات إلى أن يتم الوصول إلى الحلول، وفقا لإمكانيات الدولة.

وشدد أخنوش، على ضرورة عودة التلاميذ إلى الدراسة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما دفع الحكومة إلى تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا.

كما أشاد بالوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، وقال إنه قام بمجهود كبير من أجل إصلاح منظومة التعليم بتشاور مع النقابات، معتبرا أن النقاط التي تشكل محل خلاف في النظام الأساسي الجديد قابلة للنقاش.

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‫10 تعليقات

  3. السيد الوزير ما هو الجديد في ملف المساعدين الاداريين اللذين قضوا 38 سنة في خدمة وزارة التربية الوطنية اهذا هو الجزاء الذي يستحقوه تجاهل الملف لا داعي للادماج مع وزارة التربية الوطنية دون استفاذة مالية فظروفنا يعلمها الله وكنا ننتظر بفارغ الصبر ونحن كلنا امل للاسف حقنا عند الله انشاء الله.

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  6. النقاط التي تشكل محل خلاف في النظام الاساسي الجديد خاصها تحذف اصلا ماشي غير النقاش ،صفحة ونصف من العقوبات مالنا مجرمين
    للعودة إلى الاقسام يجب تحقيق كافة مطالب الشغيلة التعليمية ومنها سحب نظام الماسي ،الاعتذار للاستاذ ،الزيادة في الأجور 2500 درهم على الاقل ،الجلوس مع الأساتذة على الطاولة لمناقشة نظام اساسي عادل ومنصف لجميع الاطراف

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  7. ليس النظام الاساسي وحده مشكل الخلاف بل هناك مطالب كثيرة ومتشعبة ومن بينها الترقية والزيادة في الأجور .ان زيادة 100 درهم او 200 على مراحل كما سبق لن يسكت رجال التعليم فالزيادة يجب ان تصل ل2000 درهم كحد ادنى اذا كان للوزارة حقا نية لاصلاح التعليم.

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  8. استاذ كيشد 5000د ومدرب 80 مليون ملاعب ستبنى بمواصفات عالمية ومدارس مثل زريبة بالعالم القروي ضواحي عار عيب

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  10. الحل هو الغاء النظام الاساسي وحفظ كرامة الاساتذة وضمان كامل حقوقهم المادية والمعنوية وجعل راتبهم اكثر من البرالماني الذي لا يقدم للبلد اية منفعة بل يخدم مصالحه الخاصة

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