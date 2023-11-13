بشقتها في نيويورك.. وفاة شقيقة ترامب الكبرى

هبة بريس _ وكالات

أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين بأنّ ماريان ترامب باري الشقيقة الكُبرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والقاضية الاتّحادية السابقة توفيت عن عمر ناهز 86 عاماً.

وذكرت التقارير، نقلاً عن مصادر، أنّ باري توفيت في منزلها بمانهاتن واكتُشفت وفاتها في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنّه تمّ العثور على امرأة تبلغ من العمر 86 عاماً فاقدة للوعي داخل غرفة النوم بشقة في الشارع الخامس وتأكدت وفاتها لاحقاً.

وأوضحت الإدارة أنّ هناك تحقيقاً ولا يمكن كشف هوية المرأة.

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