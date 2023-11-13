رياض محرز يستفز ياسين بونو ويصرح: “أنا الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية”

رياض محرز يستفز ياسين بونو ويصرح: “أنا الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية”

2023-11-13 / 20:19
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استفز الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، حامي عرين الهلال السعودي ردا على سؤال حول الأجدر بالكرة الذهبية الأفريقية.

وقال محرز في تصريح له: “لقد سمعت أنهم يرشحون ياسين بونو للفوز بالكرة الذهبية الأفريقية هذا العام، لكن بأي منطق؟”.

وأضاف: “نعم لقد حقق الدوري الأوروبي مع فريقه، لكن إنجازه لا يقارن بإنجازي، بعدما حققت ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي”.

وتأتي تصريحات الدولي الجزائري رياض محرز على بعد أسابيع قليلة من حفل جوائز الاتحاد الافريقي، حيث يبقى ذلك محاولة من اللاعب للضغط على مسؤولي “كاف” لمنحه الجائزة.

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تعليق واحد

  1. ياسين بونو كان هو مفتاح النجاح لفريق اشبيلية ، انظر كيف يعانون الآن ، ثم انظر إلي المان سيتي بعد ذهابك هل تأثرت . السؤال المطروح هو : “ماهو الدور الذي لعبته في هذه التتويجات الثلاث ؟ ايوا سير اوليدي حتى يديرو الكرة الذهبية للاعبين الاحتياطيين وجي مرحبا بيك …

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