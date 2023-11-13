بسبب تدوينته عن “نتانياهو”.. اتحاد التنس الإنكليزي يقيل “وسيم حق”

هبة بريس _ وكالات

أقال مجلس اتحاد التنس البريطاني عضو المجلس، وسيم حق، بعد تدوينة ربط فيها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.

ويقول حق عن نفسه إنه يقدم الاستشارات في لعبة الغولف للسعودية، وهو شريك في شركة “فيرست تيم بارتنرز”، وهي شركة أبحاث “متخصصة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه”.

وكان حق الذي يشغل أيضا عضوية اتحاد كرة القدم الإنكليزي واتحاد الغولف قد كتب على حسابه الشخصي في “أكس”: “لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة… سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو”، قبل أن يحذف المنشور لاحقا، ويقدم اعتذارا بعد أن قوبل منشوره بانتقادات كبيرة.

وتم اختيار حق لشغل عضوية الهيئة العليا لاتحادي التنس وكرة القدم ممثلا “للمجتمعات المتنوعة”.

وقال اتحاد التنس: “نظر مجلس الإدارة في هذا الأمر اليوم ووافق على أن تدونية وسيم حق في 11 نوفمبر غير مقبولة ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد أو قيمه، ولذلك وافق المجلس على عزله من منصبه كمستشار مستقل بأثر فوري”.

وبعد حذف التدوينة، كتب حق بعد أكثر من ثلاث ساعات: “بلغني أن التدونية التي نشرتها بالأمس تسببت في الإساءة… لقد حذفتها وأعتذر دون تحفظ لأي شخص شعر بالإهانة”.

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