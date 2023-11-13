تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

2023-11-13 / 19:25
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هبة بريس _ الرباط

علم ان مدينة تيزنيت عاشت يوم اليوم الاثنين 13 نونبر، على وقع انهيار عمارة، في طور البناء، مكومة من أربعة طوابق.

وقالت مصادر جيدة الإطلاع أنه تم استخراج أربعة عمال من تحت الأنقاض؛ كان أحدهم قد فارق الحياة، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت.

وذكر المصدر ذاته، أن فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية لاتزال تعمل على استخراج باقي العمال، الذين كانوا متواجدين بعين المكان.

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