برلمانية لبنموسى : النظام الأساسي تسبب في غليان غير مسبوق

2023-11-13 / 19:07
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هبة بريس _ الرباط

قالت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إننا اليوم أمام غليان غير مسبوق للأساتذة باختلاف فئاتهم وتلاوينهم بسبب النظام الأساسي الذي يجمع الكل على رفضه.

وانتقدت عفيف في كلمتها باسم المجموعة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد لمدارسة الميزانية الفرعية لقطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة، المنهجية التي سلكتها وزارة التربية الوطنية لإخراج هذا النظام، وقالت “بعد سنتين من الانتظار لنتائج حوارات سرية لم تنفتح على الآراء والملاحظات المجتمعية، ليتم بعد ذلك اخراج نظام أساسي يجمع نساء ورجال التعليم على رفضه، وأمام هدر زمني كبير للتعلم، فمن يتحمل المسؤولية؟”.

وأضافت أن التنظيمات النقابية المشاركة في الحوار تتهم الوزارة بالخيانة وتهريب النظام الأساسي دون استكمال التفاوض حوله، والانقلاب على إعلان المبادئ المتفق عليها وهذا إشكال تقول عفيف، لأن الضحية هو الأستاذ والتلميذ معا.

وشددت مخاطبة بنموسى، أن الصيغة الحالية للنظام الأساسي فيها حيف كبير بل استخفاف بمهنة الأستاذ، مشيرة إلى ساعات عمل غير المحددة في نظام المفترض فيه هو تعاقد بين الأستاذ والوزارة الوصية، مضيفة “هل من العدل إضافة مهام جديدة للأستاذ (المادة 15 والمادة 67) دون مراعاة للمهام الكبيرة والخطيرة للأستاذ ودون تعويض عنها، منوهة إلى فرض المزيد من العقوبات على الأستاذ، متسائلة” في أي نوع من التحفيز يمكن تصنيفها؟”.

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