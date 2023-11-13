“مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

هبة بريس _ مراكش

أطلق مركز الطاقة الخضراء “غرين إنيرجي بارك”، المنصة التابعة لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، اليوم الإثنين 13 نونبر بمراكش، مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية، تروم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا.

وتأتي هذه المبادرة، التي تستفيد منها 14 فتاة من عضوات جمعية “من أجل تمدرس الفتاة القروية” بمراكش، كثمرة تعاون بين مركز الطاقة الخضراء “غرين إنيرجي بارك” المتواجد بالمدينة الخضراء ببنجرير مع شركة (POGO)، في إطار مشروع “حلول الطاقة المستدامة لإفريقيا”، الذي تموله المفوضية الأوروبية في إطار برنامج”H2020” الذي يجمع العديد من الشركاء الأفارقة والأوروبيين.

ويتعلق الأمر بتمكين الطالبات الجامعيات القاطنات بدار الطالبة للفتاة القروية من دراجات نارية كهربائية من أجل تسهيل التنقل إلى المؤسسات الجامعية التي يتابعن دارستهن بها، باستخدام حلول النقل الحضري المستدام.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت رئيسة جمعية “من أجل تمدرس الفتاة القروية”، ثريا بينبين، عن سعادتها لإدراج الجمعية في برنامج توزيع هذه الدراجات النارية الكهربائية، مبرزة أن المبادرة ستمكن الطالبات المسجلات في المؤسسات الجامعية البعيدة عن دار الطالبة للفتاة القروية من التمتع بمزيد من الحرية في التنقل والتكيف مع البرمجة الزمنية الجامعية المتغيرة.

وأكدت رئيسة الجمعية أن هذه المبادرة المبتكرة ستساهم كذلك في تعزيز وضعية تمدرس الفتيات القرويات بمختلف المؤسسات الجامعية.

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