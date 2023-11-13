تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

هبة بريس

تواصل اللجان الإقليمية المختصة خرجاتها بجماعة تيزي نتاست باقليم تارودانت، من أجل معالجة ملتمسات الأسر التي لم تتوصل بالمساعدات المالية الاستعجالية أو التي لم يتم إحصاؤها.

وتندرج هذه التدابير في إطار المرحلة الثانية من الإحصاء، التي تتواصل على مدى شهر الى غاية 17 نونبر الجاري، والتي تهم معالجة ملتمسات المواطنين.

هذا ويشار الى أن الحكومة شرعت ابتداء من الثلاثاء الماضي، في عملية ‏تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل ‏كلي ‏أو جزئي جراء زلزال الحوز، ووضعت دفعةً أولى بمبلغ 20 ألف درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال ‏البناء‎.‎

وأفاد بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، أنه سيكون بإمكان الأسر المعنية، بداية من اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم ‏تراعي ‏خصوصية ومعايير المنطقة. ‏

وأوضح أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة ‏‏140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، ‏و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا‎.‎

وعرف يوم الأربعاء المنصرم، إطلاق عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي ‏شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو ‏جزئيا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص‎.‎

يُذكر، أن الحكومة كانت قد صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، والمحددة ‏في مبلغ 30 ألف درهم لمدة سنة.‏

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0