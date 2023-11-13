وزير النقل: قت.لى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع بـ 30%

2023-11-13 / 17:51
1
هبة بريس - الرباط

سجل وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ارتفاع قتلى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، ‘رغم تراجع عدد قتلى حوادث السير بنسبة 7% خلال سنة 2022، سجلنا ارتفاع قتلى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية بنسبة 30% ”

وشدد الوزير على أن الأمر يستدعي التركيز مستقبلا على هذه الفئة، فيما يخص تنفيذ المحور الاسراتيجي المرتبط التكوين والتحسيس والمراقبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

“مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

2023-11-13 / 18:32
Photo of “إضرابات الأساتذة” … “الكيل بمكيالين” في صيغ عديدة !!

“إضرابات الأساتذة” … “الكيل بمكيالين” في صيغ عديدة !!

2023-11-13 / 18:26
Photo of تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

2023-11-13 / 18:01
Photo of ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

2023-11-13 / 17:43
Photo of ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه السنة”

ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه…

2023-11-13 / 17:15
Photo of عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

2023-11-13 / 16:58
Photo of الضريبة المرتقبة على ” الايفون” تخلق الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

الضريبة المرتقبة على ” الايفون” تخلق الجدل في مواقع…

2023-11-13 / 16:24
Photo of بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على الحوار

بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على…

2023-11-13 / 15:51
Photo of “وعكة صحية لرئيس الهيئة” ترجئ محاكمة الحيداوي

“وعكة صحية لرئيس الهيئة” ترجئ محاكمة الحيداوي

2023-11-13 / 15:27
Photo of جريدة “هبة بريس” تقدم رأي المغاربة حول “البراسلي” كعقوبة بديلة

جريدة “هبة بريس” تقدم رأي المغاربة حول “البراسلي” كعقوبة…

2023-11-13 / 13:49

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق