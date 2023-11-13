وزير النقل: قت.لى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع بـ 30%

هبة بريس - الرباط

سجل وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ارتفاع قتلى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، ‘رغم تراجع عدد قتلى حوادث السير بنسبة 7% خلال سنة 2022، سجلنا ارتفاع قتلى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية بنسبة 30% ”

وشدد الوزير على أن الأمر يستدعي التركيز مستقبلا على هذه الفئة، فيما يخص تنفيذ المحور الاسراتيجي المرتبط التكوين والتحسيس والمراقبة.

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