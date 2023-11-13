عرض جديد يُقرب عبد الرزاق حمد الله من مغادرة إتحاد جدة

اقترب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله من مغادرة إتحاد جدة السعودي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت مصادر إعلامية سعودية إن المهاجم المغربي تلقى عرضا من نادي الشباب، الذي يرغب في ضمه إلى صفوفه شهر يناير القادم.

ووفقا لنفس المصادر فإن حمد الله منفتح على فكرة الرحيل عن إتحاد جدة صوب الشباب، بعد رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وسبق لعبد الرزاق حمد الله أن أبدى في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الإتحاد قبل أشهر بعد قدوم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بيد أن المدرب البرتغالي نونو سانتو رفض حينها رحيل اللاعب نظرا لأهميته داخل الفريق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0