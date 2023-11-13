ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه السنة”

2023-11-13 / 17:15
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هبة بريس - لبنى ابروك

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن العدد الاجمالي للطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ ما يفوق 421 الف طالب وطالبة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذا العدد يمثل زيادة 20 الف منحة مقارنة مع الموسم الدراسية 2021/2022 .

وأضاف الوزير، أن نسبة التغطية بلغت 76% كمعدل وطني مقارنة مع السنوات الأربع الماضية والتي بلغت نسبتها 73%، علما أن بعض الاقاليم يتم تغطيتها 100%. وفق ميراوي

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