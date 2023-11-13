وفاة المطرب السوداني محمد الأمين عن عمر ناهز 80 عاما

2023-11-13 / 17:05
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هبة بريس - القسم الفني

غيب الموت اليوم الاثنين، المطرب السوداني محمد الأمين عن عمر ناهز الـ80 عاما، وذلك بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر وسائل إعلام سودانية أن سفارة الخرطوم في واشنطن نعت الفنان الراحل، الملقَّب بـ”باشكاتب”، والذي أمتع جمهوره بأعمال فنية خالدة في الوجدان.

ووُلد محمد الأمين في 20 فبراير عام 1943، وهو أحد أهم أعمدة الفن السوداني المعاصر، وأسهم في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

ونشأ في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، وأحب الموسيقى وتعلَّم العزف على المزمار، وآلة العود في عمر الـ12 عاماً.
وتميز بقدراته الصوتية المميزة، وألحانه التي كانت توصف بالسهل الممتنع، ومن أهم أغنياته: “قلنا ما ممكن تسافر”، و”أسمر يا ساحر المنظر”.

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