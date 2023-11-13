عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

هبة بريس

أكد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، أن جميع السجينات المتابعات بتهم الإرهاب والتطرف أطلق سراحهن.

وذكر عبادي، في كلمة له بمناسبة حفل إطلاق البرنامج التأهيلي “مصالحة” بالسجن المحلي لسلا، أن عدد المشاركين في البرنامج التأهيلي “مصالحة” منذ انطلاقه سنة 2017 بلغ 301 نزيلا.

وأضاف عبادي، أنه تم تنظيم 12 دورة منذ انطلاق البرنامج سنة 2017 بمشاركة 279 نزيلا، لينضاف إليهم 22 نزيلا المشاركين هذه السنة في الدورة الـ13، مبرزا أنه، في إطار مقاربة النوع، استفادت 12 نزيلة من البرنامج وأفرج عنهن جميعهن.

وأضاف عبادي، أن هذا البرنامج التأهيلي يقوم على مفهوم أساسي هو مفهوم المصالحة، وذلك من خلال ثلاثة أبعاد هي “مصالحتكم مع ذواتكم من خلال إكسابكم كفاءات معرفية وسلوكية تمكنكم من إعادة بناء ذواتكم، ومصالحتكم مع النص الديني من خلال العودة إلى الفهم الصحيح وروحه المبنية على الاختلاف والتسامح والانفتاح، ومصالحتكم مع المجتمع وذلك بإكسابكم المهارات والكفاءات الضرورية لاستغلال أنسب لما تتوفرون عليه من قدرات ومؤهلات في إطار بناء مشروع ذاتي أو مجتمعي..

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص حصص من برنامج “مصالحة” للتذكير بالمقتضيات الخاصة بمكافحة التطرف والإرهاب في المواثيق الدولية وفي التشريع الوطني وفي باقي القوانين المنظمة للحياة العامة و”التي تهدف إلى الحماية وليس العقاب”.

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