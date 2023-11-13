المغرب يتجاوز سقف 12 مليون سائح.. وعمور: “نحن على الطريق الصحيح”

2023-11-13 / 16:35
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هبة بريس

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 12,3 مليون سائح، متم شهر أكتوبر المنصرم، مسجلا نموا ملحوظا بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا النمو يؤكد “صمود السياحة المغربية على الرغم من التحديات”، مشيرة إلى أنه بعد الأداء القياسي المسجل في شهر شتنبر، تواصلت هذه الدينامية الإيجابية في شهر أكتوبر، من خلال استقبال 1,2 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2022.

وفي هذ الصدد، يضيف المصدر ذاته، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “اجتزنا سقف 12 مليون زائر خلال سنة 2023، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتنا بعد زلزال الحوز. وهذه الإنجازات تشجعنا على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي وعلى مستوى تنويع الأسواق المصدِّرة للسياح”.

وتابعت الوزيرة بالقول “نحن على الطريق الصحيح نحو سنة قياسية ببلوغ 14 مليون سائح”، داعية جميع الفاعلين في القطاع للحفاظ على هذا المسار في الشهرين القادمين.

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‫8 تعليقات

  2. السياحة من القطاعات المهمة في المغرب لأنها بفظلها تروج العديد من الصناعات والمأثر التاريخية وغيرها ..

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  5. الحمد لله على هذا البلد الجميل بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

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  6. نتمنى من وزارة السياحة باشراك مع باقي القطاعات الوزارية الاخرى العمل بجد لتطوير السياحة بشتى أنواعها ..

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