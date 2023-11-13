المنتخب المغربي يحقق فوزا “كاسحا” أمام ليبيا في دوري إتحاد شمال أفريقيا

المنتخب المغربي يحقق فوزا “كاسحا” أمام ليبيا في دوري إتحاد شمال أفريقيا

2023-11-13 / 16:01
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حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة فوزا كاسحا أمام نظيره الليبي بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بالملعب البلدي للكرم بتونس، ضمن لقاءات دوري إتحاد شمال أفريقيا.

وتناوب على تسجيل أهداف أشبال الأطلس في هذه المباراة كل من رضا العلاوي وياسر الزابيري في مناسبتين، بينما سجل كل من حسام الصادق وأنس تاجورات في مناسبة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن دوري إتحاد شمال أفريقيا تحتضنه الملاعب التونسية خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و22 نونبر الحالي.

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