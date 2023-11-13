أذربيجان تجدد دعمها “الدائم والثابت” لـ”مغربية الصحراء”

2023-11-13 / 15:43
6
هبة بريس

جددت أذربيجان التأكيد، اليوم الإثنين بالرباط، مرة أخرى، على دعمها “الدائم والثابت”، للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحر ائها.

تم التعبير عن هذا الموقف، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لأذربيجان جيهون بيراموف.

وسجل المحضر، الذي توج أشغال هذا الاجتماع، التزام الجانب الأذربيجاني لفائدة سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وكذا دعمها لجهود الأمم المتحدة وللمبعوث الشخصي للأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل لقضية الصحراء، على أساس القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار الأخير 2703، للمخطط المغربي للحكم الذاتي، وأيضا للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل.

وأبرز أن العلاقات بين المغرب وأذربيجان بلغت مستوى ممتازا، يتسم بالتضامن والثقة، والاحترام والدعم المتبادلين، بخصوص القضايا الحيوية بالنسبة للبلدين الصديقين.

وأكد في هذا الصدد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إلهام علييف يوليان اهتماما خاصا لتطوير هذه العلاقات وتنويعها، تحقيقا لازدهار ورفاهية الشعبين المغربي والأذريبجاني.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية لبنموسى : النظام الأساسي تسبب في غليان غير مسبوق

برلمانية لبنموسى : النظام الأساسي تسبب في غليان غير…

2023-11-13 / 19:07
Photo of بيراموف : المغرب وأذربيجان عازمان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

بيراموف : المغرب وأذربيجان عازمان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

2023-11-13 / 18:14
Photo of بوريطة: العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا

بوريطة: العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا

2023-11-13 / 16:17
Photo of الاتحاد الاشتراكي ينبه إلى ارتفاع الكلفة المعيشية

الاتحاد الاشتراكي ينبه إلى ارتفاع الكلفة المعيشية

2023-11-13 / 09:22
Photo of بنعبد الله : “فشل اليسار في توحيد مكوناته فسح المجال لقوى سياسية بديلة”

بنعبد الله : “فشل اليسار في توحيد مكوناته فسح…

2023-11-11 / 20:27
Photo of قمة الرياض : نرفض بشكل مطلق النقل القسري وتهجير الشعب الفلسطيني

قمة الرياض : نرفض بشكل مطلق النقل القسري وتهجير…

2023-11-11 / 19:40
Photo of القادة العرب يدعمون الجهود التي تضطلع بها رئاسة لجنة القدس برئاسة الملك

القادة العرب يدعمون الجهود التي تضطلع بها رئاسة لجنة…

2023-11-11 / 18:36
Photo of الوضع بغزة.. الملك يدعو إلى تحرك جماعي لوقف قتل النفس البشرية

الوضع بغزة.. الملك يدعو إلى تحرك جماعي لوقف قتل…

2023-11-11 / 17:24
Photo of خاص لـ”هبة بريس”.. القمة العربية الإسلامية تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

خاص لـ”هبة بريس”.. القمة العربية الإسلامية تدعو إلى عقد…

2023-11-11 / 15:11
Photo of “النواب” يعقد جلسات عمومية للدراسة والتصويت على قانون مالية 2024

“النواب” يعقد جلسات عمومية للدراسة والتصويت على قانون مالية…

2023-11-11 / 13:35

‫6 تعليقات

  4. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق