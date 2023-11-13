الدوري الأفريقي يُنعش خزينة الوداد الرياضي بمداخيل كبيرة

انتعشت خزينة الوداد الرياضي بمداخيل مالية كبيرة بعد مشاركته في مسابقة الدوري الأفريقي، إثر وصوله إلى النهائي واحتلاله لمركز الوصافة.

وسيحصل الوداد الرياضي على منحة 3 ملايير سنتيم، وهي قيمة الجائزة المالية لوصيف البطل.

كما تجاوزت مداخيل ييع تذاكر مباريات الفريق في هذه المسابقة حوالي مليار سنتيم، حيث ضمن الفريق بذلك مداخيل بقيمة 4 ملايير سنتيم.

ومعلوم أن الوداد الرياضي خسر لقب الدوري الأفريقي بعدما انهزم إيابا أمام ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد، رغم فوزه ذهابا بهدفين لواحد، حيث تفوق الفريق الجنوب أفريقي في مجموع المباراتين.

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