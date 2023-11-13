لاعبو المنتخب الوطني المغربي يتوافدون على مركب محمد السادس

بدأ لاعبو المنتخب المغربي في التوافد على مركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا للدخول في معسكر تدريبي، قبل انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان رومان سايس، لاعب الشباب السعودي أول الواصلين إلى مركب المعمورة، إلى جانب حارس الهلال السعودي ياسين بونو، في انتظار التحاق باقي اللاعبين بالمجموعة بعد إنهاء التزاماتهم رفقة فرقهم.

وينطلق المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي، يومه الإثنين، بمركب محمد السادس، استعدادا لمواجهة تنزانيا في الجولة الثانية من تصفيات المونديال، ذهابا يوم 21 نونبر الجاري، وذلك بعد إلغاء مباراة الجولة الأولى عقب انسحاب منتخب إريتريا.

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