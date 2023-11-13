شيبا راض على أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الإكوادور

شيبا راض على أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الإكوادور

2023-11-13 / 14:30
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أوضح سعيد شيبا، بأنه راض على لاعبيه على الرغْم من خسارة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، أمام منتخب الإكوادور بهدفين لصفر، مشددًا بأن الفريق الوطني لم يعرف التسجيل في الوقت المناسب، وبأن التغييرات لم تمنح الكثير ل”أشبال الأطلس”.

وقال شيبا بعد نهاية المباراة : “بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن للأسف لم نتعامل مع بعض الوضعيات بشكل جيد، ليضيف بأن منتخب الإكوادور ضغط على المنتخب بالطريقة التي أراد، ولم يتمكن من التسجيل في الوقت المناسب، كما أن التغييرات لم تقدم ما تريد”.

وختم شيبا حديثه بالتأكيد على أهمية المباراة المقبلة أمام إندونيسيا، حيث قال أنه ستكون صعبة وسيحاول الانتصار، وأكد أن أهم شيء هو أن المجموعة تعيش بشكل جيد.

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