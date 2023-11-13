جريدة “هبة بريس” تقدم رأي المغاربة حول “البراسلي” كعقوبة بديلة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

إختلف عدد من المغاربة المستجوبين لمكروفون جريدة ” هبة بريس” حول أرائهم في التعديلات الجديدة في القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها وضع ” السوار” الالكتروني أو ما يسمى في العامية ب ” البراسلي” على بعض الحالات، عوض عقوبة الحبس بالمؤسسات السجنية .

وكان الاختلاف في الاراء، حول الحالات التي يمكن أن تستفيد من هذا المستجد في القانون الجنائي الذي تقدمت به وزارة عبد اللطيف وهبي من أجل تخفيف عبئ الاكتضاض بالسجون، كما انها تفتح المجال للمدان بتصحيح وضعه حول طبيعة الجريمة التي ارتكبها.

فيما يرى آخرون ضرورة حضور السلطة التقديرية للقاضي، بخصوص الحالات الممكن استفادتها من ذلك، والحرص على وضع أجال امام المستفيد من ” البراسلي” بإصلاح وضعه، مع عدم تكرار حالة العود.

فيما شددت فئة اخرى، على عدم إستفادة فئة من صنف الجرائم من هذا البند القانوني في حالة تفعيله، خصوصا صنف الجرائم ( المخدرات والاعتداءات الشادة).

كما ترى فئة أخرى على ضرورة تعميم النقاش بين الفاعلين في مجال القضاء والحريات، من أجل وضع تصور كامل حول هذه العقوبات البديلة التي يمكن أن تكون أول إصلاح للفرد عوض الزج به في السجن والقضاء على مساره المهني والاسري .

– رصد تحركات المتهم

ويعد السوار الإلكتروني أحد النظم العقابية المستحدثة للعقوبة السالبة للحرية، يتم تثبيته في معصم أو أسفل قدم المتهم، من أجل تتبع تحركاته شريطة عدم تجاوز الحدود الترابية للإقليم.

السوار الالكتروني المقترح كعقوبة بديلة، مجهز بأحدث التقنيات الإلكترونية، والتي تكون تابعة لوزارة العدل، من أجل رصد تحركات وتنقلات المتهم داخل الإقليم التابع له.

وقال مهتمون بالشأن القانوني أن القاضي وحده من له صلاحية الحكم باعتماد هذا السوار كعقوبة بديلة للاعتقال الاحتياطي، مثلما يحكم بالإدانة أو السراح المؤقت، وذلك بعد مصادقة المشرع المغربي على قانون المسطرة الجنائية الذي يتضمن هذه الآلية التقنية.

هذه الآلية تضمن للمتهم حرية التنقل، من جهة، وتقلل من نفقات الدولة على السجين، سواء المتعلقة بالمبيت أو الأكل المخصص للسجناء، فضلا عن عدد الحراس.

واعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي ليس جديدا على الدول المتقدمة، إذ تعتمده مسبقا مجموعة من الدول الأوروبية، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدير بالذكر أن التشريع العقابي الأمريكي يعد أول تشريع قام بتكريس الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في نظامه العقابي في سنة 1980، فيما تم تطبيقه في أوروبا للمرة الأولى في بريطانيا سنة 1998 قبل اعتماده من طرف التشريع الفرنسي سنة 1997.

وألزم التشريع الفرنسي المتهم أو المحكوم عليه بعدم مغادرة منزله أو محل إقامته أو أي مكان أخر خارج الأوقات التي يحددها القاضي المختص مع مراقبة مدى التزامه إلكترونيا.

– إشكالية التطبيق

ورغم أن السوار الإلكتروني آلية ناجعة للتخفيف من حدة الاعتقال الاحتياطي بشكل كبير، ومن الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، كما أنه تجربة ناجحة في العديد من الدول الأوروبية وغيرها. غير أن هذا الإجراء لا يُعتمد في الجرائم ذات الخطورة والتي تكون عقوبتها كبيرة، بل يتم اعتماده في بعض الجنح الضبطية فقط، والتي تكون عقوبتها في الأغلب أقل من سنتين.

ورغم نجاعة ” السوار الالكتروني ” غير أن هناك مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بكيفية تطبيق هذا الإجراء، منها وجود الإمكانيات اللازمة لتنفيذه، سواء على المستوى المادي أو طريقة المراقبة والتتبع. كما أن هذا السوار مكلف ماديا، خاصة في حال استيراده، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المعتقلين الاحتياطيين، كما هناك إشكالات مرتبطة بالتكوين، هل وزارة العدل تتوفر على خبراء أكفاء يستطيعون تكوين الأشخاص المسؤولين عن المراقبة، لتتبع “المتهم” الذي يحمل هذا السوار الإلكتروني؟؟ .

كما أن إشكالية تقبل المجتمع المغربي لهذه الآلية الجديدة، لأن هناك إختلاف بين العقلية الغربية التي اعتمدت السوار الالكتروني العقلية المغربية تختلف عن نظيرتها الغربية في تقبل هذه التدابير، ما يستدعي إعداد دراسة استباقية للمجتمع المغربي، لمعرفة إن كان هذا الإجراء يتماشى مع عقلية المغاربة ومدى نجاعته في تحقيق الهدف المنشود منه.

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