بالفيديو: السلطات تهدم “دوار بوشويرب” بالبيضاء والساكنة تطالب بالتعويض

2023-11-13 / 13:31
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هبة بريس - البيضاء

أقدمت عناصر السلطات المحلية، على هدم دوار “بوشوير ب” بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

وحسب تصريحات الساكنة لـ”هبة بريس”، فقد تفاجأوا قبل أسابيع قليلة بإخبارهم بقرار الافراغ والهدم بسبب تفويت أراضيهم لمشروع “الطريق السيار”.

وأضافت الساكنة، أن الجهات المعنية أبلغتهم بمبالغ تعويضهم والتي وصفوها ب”الزهيدة”.

وأكد الساكنة، على أن السلطات باشرت عملية الافراغ والهدم، مضيفين أنهم أصبحوا وعائلاتهم عرضة للشوارع والتشرد.

تصريحات الساكنة في الفيديو التالي

 

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